"مارشملو" هو الأكثر انتشارًا على هواتف أندرويد

وكالات / سما /

أعلنت قوقل على صفحة نظام أندرويد عن أخر الاحصائيات الخاصية بنسبة استخدام النسخ المختلفة لنظام تشغيلها، وبينما كان هناك ارتفاع في نسبة استخدام نسختي نوغا وأوريو، إلا أن نسخة مارشملو كانت الأكثر انتشارًا بين أصحاب هواتف أندرويد.

وبحسب الإحصائية، فإن نسخة مارشملو 6.0 تتواجد على 21.3% من هواتف أندرويد، فيما كانت النسخة اللاحقة نوغا 7.0 الثانية من حيث الانتشار بنسبة 18.1%، أما تحديث نوغا 7.1 فقد تواجد على 10.1% من الأجهزة، أي أن نسختي نوغا معًا تشكلان 28.2%.

أما نظام نسخة أوريو 8.0 فقد تواجدت على 14.0% من الأجهزة، فيما تواجد تحديث النسخة 8.1 على 7.5%. أما بالنسبة للنسخ السابقة، فقد كان لوليبوب 5.0 متواجد على 3.5% من الأجهزة، وتحديثه 5.1 على 14.4% من الأجهزة، بينما جاءت نسخة كيت كات 4.4 بنسبة 7.6%.

ولم تظهر في الإحصائية أي أرقام لنسخة أندرويد باي 9.0 الأخيرة كون الاحصائيات لا تشمل النسخة التي نسبتها أقل من 0.1%، وبما أن النظام بدأ للتو بالظهور على الأجهزة الرائدة فربما سيكون هناك وقت حتى يدخل الاحصائيات مع بداية العام المقبل.