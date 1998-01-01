ما هو الخيار الأنسب للطالب الجامعي… التابليت أم الكمبيوتر المحمول؟

وكالات / سما /

قبل أن تقرر شراء أي منتج عليك دراسة الأمر أولًا، من حيث طريقة وضرورة الاستخدام بالنسبة لك. وعندما يتعلق الأمر بشراء جهاز كمبيوتر جديد، فعليك التفكير بالعملي والأكثر فائدة في آن واحد.بعد أن بدأت شركات مثل Apple بالتعاون مع iPad Pro، أوGoogle مع Pixel C، في إنتاج أجهزة كمبيوتر محمولة قوية ومتطورة، أصبحت الخيارات المتاحة أكثر قوة.

فبالنسبة للطالب الجامعي يحتاج إلى جهاز كمبيوتر مناسب يستطيع التنقل به ويسهل عليه تدوين الملاحظات والمعلومات، ويتمتع بالعديد من المزايا التي توفر له الراحة والسهولة معًا.

ولذلك قررنا أن نساعد الطالب الجامعي على اختيار الأفضل ليناسب دراسته واحتياجاته من خلال إحصاء مميزات وعيوب كل من اللابتوب والتابليت:

مميزات الكمبيوتر المحمول: تتمتع أجهزة الكمبيوتر المحمولة بشاشتها الكبيرة التي تسهل أداء المهام وكتابتها والعمل عليها، فلن تمل من استخدامها، بل ستشعر بالراحة في الاستخدام نظرًا لحجم الشاشة المناسب.

إذا كنت تود متابعة فيديو تعليمي أو أفلام وثائقية أو غيرها، فإن تجربة الشاشة المتسعة للكمبيوتر المحمول ستجعلك أكثر راحة.

تتميز أجهزة الكمبيوتر المحمولة باتساع حجم الذاكرة، فتسمح لك بتخزين كل ما ترغب بحفظه على الكمبيوتر من أفلام ومستندات وصور وتطبيقات مختلفة.

عيوب الكمبيوتر المحمول: بالرغم من تعدد مزايا الكمبيوتر المحمول إلا أنه يحمل بعض السلبيات منها ثقله واتساع حجمه وبالتالي صعوبة نقله معك في كل مكان.

ضعف عمر البطارية من أكثر ما يسئ لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، فسرعان ما تفرغ البطارية باستخدام المزيد من التطبيقات لبضعة ساعات. وقد تؤرقك تلك المشكلة إذا كنت ترغب باستخدام الكمبيوتر المحمول في الفصل الدراسي الذي يستغرق ساعتين أو أكثر.

مميزات الكمبيوتر اللوحي: الأجهزة اللوحية أخف وأسهل في الحمل، وتتناسب كثيرًا مع حقائب اليد، بالإضافة إلى حقائب الظهر، ولا تزن أي شيء تقريبًا، وهذا يعني أنه حتى لو كان لديك رحلة طويلة بين الحرم الجامعي ومنزلك، فلن يؤثر ذلك على الجهاز اللوحي.

تحتوي الأجهزة اللوحية على جودة تسجيل صوتية ومرئية ممتازة والتي ستسمح لك بتسجيل محاضرات في الصف وإعادة تشغيلها بكل سهولة. هذا يمكن أن يكون أداة دراسة رائعة وهو شيء صعب مع جهاز كمبيوتر محمول.

سلبيات الكمبيوتر اللوحي: صغر حجم شاشة الجهاز اللوحي وهذا ما يجعل أداء المهام وتدوين الملاحظات أمر ممل أكثر، ولكن يؤدي الجهاز اللوحي أدائه ووظيفته إذا كنت تحاول الكتابة على مستندات المكتب Microsoft Office كأن تعمل على PowerPointمثلًا أو الكتابة على Word وخلافه، فقد يكون الأمر معقد وممل بعض الشيء ولكنه يفي بالغرض.

قد لا تمنحك الأجهزة اللوحية إمكانية الوصول إلى أفضل التطبيقات التي يمكن أن تكون لديك على كمبيوتر محمول، فيمكنك تنزيل البرامج التي تستخدمها لسنوات مثلMicrosoft Word. ومع ذلك، تعتمد الأجهزة اللوحية على بعض التطبيقات المتاحة، قد لا يكون الكثير منها ما تريده، فتضطر أيضًا إلى دفع سعر أعلى للتطبيق عما إذا كنت قد نزلته على كمبيوتر محمول.

الأجهزة اللوحية غالية الثمن، فمتوسط ​​تكلفة الكمبيوتر اللوحي ذو الجودة العالية أكثر بكثير من متوسط ​​أجهزة الكمبيوتر المحمول.

وفي النهاية الأمر كله يتعلق بما هو مناسب لك. فكّر في مقدار الوقت الذي تقضيه على الكمبيوتر، وعدد الساعات التي تقضيها في أداء مهامك، وما تحتاجه لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

على سبيل المثال، إذا كنت طالبًا فنيًا أو تصميمًا رسوميًا يحتاج إلى استخدام تطبيقات مثل Photoshop بشكل منتظم، فقد يكون من الأفضل استخدام شاشة أكبر، فيكون الخيار الأفضل بالنسبة لك هو الكمبيوتر المحمول.

أما إذا كان لديك رحلة طويلة أو تقتصر دراستك على مهام بسيطة وتحتاج فقط إلى الجهاز لتدوين الملاحظات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، فقد يكون الجهاز اللوحي هو الخيار الأفضل.