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لبيد: تعليق السلطة الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل "نكتة سيئة"

الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لبيد: تعليق السلطة الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل "نكتة سيئة"



القدس المحتلة / سما /

رد رئيس حزب "يش عتيد" الإسرائيلي يائير لبيد على قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني ووقف الاعتراف بـ "إسرائيل".

وقال لبيد كما نقلت صحيفة "معاريف"، "إن قرار السلطة الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل نكتة سيئة، ولا يستطيع أبو مازن التعرف على الشمس واختراع العجلة وقوة الجاذبية، لقد أنشأنا دولة رائعة هنا بأيدينا وبدون أن نطلب أحدا".

وأضاف لبيد: "سنواصل بناء إسرائيل قوية وآمنة، وعندما يقرر الفلسطينيون الاعتراف بالواقع، فالمجال مفتوح لهم للإتصال بنا".

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