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عيسى: إجراءات إسرائيل في القدس إعتداء على الثقافة والحضارة الإنسانية جمعاء

الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتبرالدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي  الاجراءات التعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال  الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة بحق الأماكن  التاريخية والدينية والثقافية، بالإضافة إلى استمرارها بعملية التهويد المبرمجة مروراً بالاستيلاء على  الأراضي وبناء المستوطنات  عليها، وانتهاء بعمليات الحفر المستمرة للإنفاق حول وأسفل المسجد الأقصى تعدياً صارخاً على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وبالأخص قرار الجمعية العامة رقم 36/147  الصادر بتاريخ 16/12/1981 الذي أدان السياسات والممارسات الإسرائيلية بحق الأماكن والممتلكات الثقافية والدينية والتاريخية في مدينة القدس ومنها عمليات الحفر والنهب وتغيير معالم الأراضي الطبيعية والأماكن التاريخية والثقافية  والدينية.

وأضاف عيسى  قائلا بان قواعد القانون الدولي فيما يتمحور بشأن الاحتلال العسكري لمدينة القدس ، فان هذه القواعد لا تخول سلطات الاحتلال إلا سلطات محدودة من اجل تمكينها من إدارة الإقليم الخاضع لها.. وهذا يعني ضمنياً بطلان أي إجراءات تشريعية أو إدارية تقوم بها سلطات الاحتلال لتغيير الأمر الواقع في الإقليم المحتل، وهو ما ينطبق بطبيعة الحال على الوضع في مدينة القدس.

فالسيادة الفعلية التي تفرضها إسرائيل على مدينة القدس بالقوة العسكرية بحكم الأمر الواقع لا تكسب الشرعية بسبب رفض المجتمع الدولي لها. فالتنظيم الدولي يحرم استعمال القوة لأغراض توسعية أو كأداة لتحقيق السيادة القومية من جانب إسرائيل أو كوسيلة لاكتساب الإقليم. وبمقتضى القانون الدولي فان سياسة الضم التي قامت بها إسرائيل تجاه مدينة القدس بإرادتها المنفردة يكون باطلاً لأنه ترتب على إجراء غير مشروع في القانون الدولي وهو استعمال القوة ومن ثم لا تكون له أية أثار قانونية في حق شعب الإقليم المحتل، بالتالي فان لا سيادة لدولة الاحتلال الإسرائيلية  على الأرض الفلسطينية المحتلة.

 واختتم عيسى قائلا : "ان الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة  للممتلكات التاريخية والدينية والثقافية في القدس المحتلة وانفراد اسرائيل في اجراءات تهويد المسجد الاقصى المبارك عبر تحويله الى متحف من خلال اعمال الحفر تحته. اضافة لطرح مناقصات لبناء  المزيد من  الوحدات الاستيطانية  في مختلف الاحياء في مدينة القدس المحتلة حيث هناك مخطط اسرائيلي يهدف الى تحويل مدينة القدس خلال الاعوام المقبلة الى مدينة مركزية في العالم مشابهه لمدينة لندن في الوقت الحالي، ناهيك عن حدوث تصدعات في حي القرمي وحي شهابي وحي عسيلة بفعل الحفريات الاسرائيلية اسفل المسجد الاقصى المبارك والقدس القديمة، هو بمثابة اعتداء على التراث الثقافي والحضاري الذي تمتلكه الإنسانية جمعاء، حيث نصت ديباجة اتفاقية لاهاي لسنة 1954، على "أن الإضرار التي تلحق بالممتلكات الثقافية التي يمتلكها أي شعب بمثابة المساس بالإرث التراثي الذي تمتلكه الإنسانية جمعاء.."، وذلك لتأكيد أهمية الإرث  التراثي والتاريخي للشعوب. ومن ناحية أخرى لا تكتسب القوة  المحتلة ملكية الممتلكات غير المنقولة في الأراضي المحتلة، لأنها ليست مسئولة عن إدارتها إلا بصفة مؤقتة "، وهذا ما نصت عليه المادة 55 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907م.

 لذا، يترتب على سلطات الاحتلال الإسرائيلية مسؤولية مدينة بإعادة الحال  إلى ما كان عليه في مدينة القدس المحتلة والتعويض إذا اقتضى الأمر ذلك، كما يترتب عليها مسؤولية جنائية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسمية   من جهة أولى، ودعوة المجتمع الدولي لبذل جهوده في التصدي لمحالة  قيام إسرائيل إدراج موقع القدس في قائمتها التمهيدية الأثرية لتسجيله كموقع  إسرائيلي على قائمة التراث العالمي ووقف النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها  القدس الشرقية والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات الحكومة الإسرائيلية تنفيذ  إجراءات أحادية الجانب وخلق واقع على الأرض من جهة أخرى.

#حنا عيسى

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