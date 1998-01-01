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الهباش يرد على وزيرة الثقافة الإسرائيلية

الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش يرد على وزيرة الثقافة الإسرائيلية



رام الله / سما /

رد الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، على أقوال وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية "ميري رغيف" التي ادعت أن مسجد المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في إمارة ابو ظبي، هو ثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، في تجاهل منها للمسجد الثالث في الإسلام وهو المسجد الأقصى المبارك.


ووصف الهباش في تغريدة كتبها على موقع تويتر: "حديث الوزيرة الإسرائيلية إنه وقاحة لن تغير من الحقيقة شيئا. إن الأقصى سيبقى مسجدنا رغم أنفها ومن وراءها".

وأضاف الهباش أن التصريحات الإسرائيلة المتوالية والمعادية للشعب والتي تنكر حقه التاريخي والديني والشرعي في أرضه ومقدساته إنما هي محاولات بائسة وتصدر عن قيادات مأزومة ومهزومة لأنها لا تمتلك أية حقائق تاريخية أو دينية في مدينة القدس الشريف أو في الحرم القدسي أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين.
 

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