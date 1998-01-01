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الاحتلال يعتقل شابين في حملة مداهمة واسعة لضاحية شويكة

الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين اثنين  من ضاحية شويكة شمال طولكرم، بعد حملة تفتيش واسعة في منازل ومنشآت المواطنين.

وأفاد شهود عيان ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ماجد زيدان أبو شيخة (نعالوة) في الأربعينيات من العمر، وعمران حسني أبو أحمد، بعد اقتحام منزليهما، إلى جانب عشرات المنازل في أحياء الضاحية وتحديدا في ظهرة اكبارية، والنعالوة، ووادي الشام.

وكانت قوات كبيرة من دوريات الاحتلال الراجلة والمحمولة اقتحمت الضاحية منتصف الليلة الماضية، وسط إطلاق كثيف للقنابل الصوتية، والغاز المسيل للدموع، والأعيرة النارية، حيث دارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال عند مفرقي الجعرون واليونس في الشارع الغربي للضاحية.

وفي الوقت، شنت تلك القوات حملة تمشيط وتفتيش واسعة في منازل المواطنين والمنشآت والمحال التجارية، وكراجات السيارات، بعد تكسير وتفجير أبواب عدد منها، وإخضاع سكانها للاستجواب، عرف من أصحابها: عز الدين ادحيلية، وتقي الدين ادحيلية، وصلاح ادحيلية، وماهر أبو الفول، وأحمد عبد الجواد، وعدنان ارشيد، ويوسف أبو حامد، ومحمود اسكندر، وعادل حامد، ونزار الحامد، ومقهى للمواطن أمير الوحيدي، إضافة إلى تفتيش المباني قيد الإنشاء والأراضي الزراعية والمزارع والتلال المحيطة بالضاحية.

كما اقتحمت منزل المواطنة هنادي وليد نعالوة في حي ظهرة اكبارية في شويكة، شقيقة الشاب أشرف نعالوة الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية "بركان" قرب سلفيت، واستجوبتها وسط إطلاق التهديدات لها، ولعائلتها، في حال تم تقديم أي مساعدة لشقيقها، في الوقت الذي ألصقت منشورات تحذيرية تحمل صورة أشرف على جدران المنازل تحذر فيه كل من أي مساعدة له، وسط قيامها بالنداء على أشرف عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه، في كل مكان يتم مداهمته.

وفي الوقت ذاته، اقتحمت قوة احتلالية أخرى ضاحيتي اكتابا وذنابة شرق طولكرم، ومخيمها، وقامت بتمشيط الأحياء في تلك المناطق.

#الاحتلال

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