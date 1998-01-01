شرطة الإحتلال تزود عناصرها بقفازات مضادة للسكاكين

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، ستزود عناصرها بقفازات خاصة، مضادة للسكاكين، لحمايتهم من عمليات الطعن.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن هذه القفازات من تطوير إسرائيلي، جاءت في أعقاب العبر المستخلصة من عمليات الطعن التي تعرض لها عناصر شرطة حرس الحدود في القدس.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن شرطة حرس الحدود، ستزود كافة عناصرها بهذه القفازات، خصوصاً العاملين في مدينة القدس ومحيطها.

وأضافت الصحيفة، أن هذه القفازات الخاصة، مضادة للسكاكين، وتمنع تعرض الجنود للإصابة بالجروح، خلال مقاومتهم لمنفذ عملية الطعن.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن هذه القفازات من تطوير وصانعة شرطة "ايجيلات" الإسرائيلية، وتم تطويرها بناءاً على طلب من الشرطة، وفقاً للعبر المستخلصة من عمليات الطعن.