فتح: بيان المركزي وقراراته هامة وعلى قدر التحديات المفروضة

رام الله / سما /

أعربت حركة فتح عن رضاها التام عن البيان الختامي والقرارات التي تم تبنيها في ختام الدورة الثلاثين للمجلس المركزي التي حملت اسم قرية " الخان الأحمر" كعنوان عن الإرادة الفلسطينية والمقاومة الشعبية.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامه القواسمي في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه القرارات تأتي في مرحلة حرجة وخطيرة لتحمي حقوقنا السياسية وعلى جميع الصعد والاتجاهات الخارجية والداخلية، في ظل المؤامرة المتصاعدة ضد قضيتنا وشعبنا وقدسنا ولاجئينا، مشددا على أننا سنقف سدا منيعا أمام كل المؤامرات ولن نرفع راية بيضاء أو نقبل بأنصاف الحلول مهما تخاذل البعض.

وأوضح أنه من المخجل والمعيب أن يتخلف البعض عن المشاركة في أعمال جلسة المجلس المركزي في هذه الظروف الصعبة والقاسية نتيجة لمحاصصة أو مناكفة حزبية مع حركة فتح، مغلفين عدم الحضور بحجج واهية وبغطاءات أخرى لا تمت للحقيقة بصلة.