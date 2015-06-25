جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم



رام الله / سما /

حذّر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين من تداول نسخة من القرآن الكريم تحمل اسم "مصحف المسجد النبوي"؛ لوجود نقص في الصفحات وهي من 284- 315 مما يعني وجود خلل واضح في هذه النسخة.

وأوضح الشيخ حسين، في تصريح صحفي، صدر اليوم الثلاثاء، أن هذه النسخة ينسب صدورها إلى مطبعة دار التقوى، بتصريح رقم (85) الصادر في 25/6/2015م، بإذن من مجمع الأزهر للبحوث الإسلامية، في جمهورية مصر العربية.

وناشد المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه الطبعة ضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وبخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات، حيث من الملاحظ زيادة الأخطاء في طباعة وتصوير المصاحف.

#المفتي العام #القرآن الكريم

أخبار ذات صلة

مفتي القدس محسمد حسين - ارشيف

مفتي القدس يحذر من تداول نسخ من القرآن الكريم طبعت في غزة لورود أخطاء فيها

صيدم والشوا يتفقان على تداول الجنيه في المدارس

اتفاق على تداول الجنيه في المدارس الفلسطينية و تسهيلات بنكية ستقدم خصيصا للمعلمين

الجهاد: سلمنا نسخة ورقية من مبادرة شلح لكل الفصائل وتلقينا ردودا ايجابية

فلسطين تحصد المركز الأول في مسابقة حفظ القرآن في الامارات

المفتي يؤكد جواز التضحية بالأنعام المسمنة في فلسطين

النائب العام بغزة: الشرطة العسكرية لن تتدخل في قضايا المال العام وتحيل كافة القضايا للنيابة

الأكثر قراءة اليوم

حماس توجه رسالة لقطر والامارات وعُمان في اعقاب استشهاد 3 اطفال في غزة

شاهد.. ملكة جمال العرب: لو لم أكن جزائرية لاخترت أن أكون غزاوية فلسطينية

شهيد و80 إصابة في المسير البحري الـ 14 شمالي القطاع

دحلان يطالب بمراجعة اجراءات الاقتراب من السياج الفاصل خاصة للأطفال

ليبرمان: معظم وزراء الكابنيت لا يؤيدون توجيه ضربة لغزة

مقتل فتاتين سعوديتين بشكل مروع في الولايات المتحدة

"المركزي" يستكمل اليوم مناقشة تقرير "التنفيذية" ويبحث مسألة "حل التشريعي

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

ماهي رسالة حماس التي اغضبت الرئيس ودفعته للتهديد بعقوبات على غزة؟

كابينت

مصدر إسرائيلي يكشف : عرضنا على بعض الدول العربية تحمل المسؤولية عن غزة لكنها رفضت

الاحمد - ارشيف

الأحمد: لا يمكن للمصالحة أن تأتي قبل إنهاء الانقسام والشراكة مستحيل أن تأتي قبل الخلاص منه

"المجلس المركزي" يقرر إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الوطنية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال

نتننياهو وليبرمان - ارشيف

نتنياهو: نطمح في تهدئة بمساعدة مصر والامم المتحدة تمنع انهيار غزة انسانيا