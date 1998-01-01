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الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بينهم أمين سر حركة "فتح" جنوب جنين

الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، طالت 8 مواطنين، بينهم أمين سر حركة "فتح"، وأسرى محررون.

وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أمين سر "فتح" قدري عبد الجواد خنفر، والأسيرين المحررين صلاح عبد الحميد ابو دياك، وايهاب عبد المنعم صديق رحال، والشقيقين آدم وفواز خالد حنتولي، وأحمد وليد محمد أبو دياك، وطارق رائد أبو عصبة، وحسن زياد حنتولي، بعد دهم منازلهم في البلدة، بالإضافة إلى تفتيش منزل رئيس البلدية أسعد حنتولي.

#الاحتلال

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