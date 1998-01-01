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"معاريف" تكشف.. لماذا تعرّض صحفي إسرائيلي للتحقيق في أبو ظبي؟

الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"معاريف" تكشف.. لماذا تعرّض صحفي إسرائيلي للتحقيق في أبو ظبي؟



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية،  أن صحفيا إسرائيليا، خضع للتحقيق في العاصمة الإمارتية أبو ظبي، عندما توجه لتغطية بطولة الجودو "جراند سلام".

وذكرت الصحيفة العبرية، أن مراسل الشؤون الرياضية، في القناة الثانية العبرية، "جلعاد شلمور"، تم اعتقاله من أحد الفنادق، وخضع لتحقيق أمني،  عند وصوله إلى أبو ظبي. 

وبحسب الصحيفة، فإن التحقيق مع المراسل شلمور، كان بسبب وجود شك أنه يعمل جاسوسا، ولقد سأله المحققون عن ماضيه وخدمته العسكرية بالجيش الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة معاريف، عن شلمور قوله: "تضمن التحقيق مواقف مثيرة للتوتر ومزعجة، ولكنهم لم يمارسوا العنف الجسدي ضدي".

وأضاف: "لم يسمحوا لي بالقيام عن الكرسي، وفي كل مرة حاولت فيها القيام عن الكرسي دخل محقق آخر، وأجلسني ثانية".

وتابع: "خشية من التعرض للأذى، قررت في اللحظة الأخيرة عدم التحدث عن خدمتي بالجيش كمقاتل في وحدة دوفدوفان، وأخبرت المحققين أنني عملت طاهيا وسائقا بالجيش".

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنه تم احتجاز الصحفي شلمور لمدة 13 ساعة في قبو مظلم، وبعد أن قرأ المحققون بعض الرسائل في هاتف شلمور الخلوي، قرروا إطلاق سراحه، وعاد يومها إلى "إسرائيل" بدون تغطية الأحداث.

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