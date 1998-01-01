جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصدر إسرائيلي يكشف : عرضنا على بعض الدول العربية تحمل المسؤولية عن غزة لكنها رفضت

الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر إسرائيلي يكشف : عرضنا على بعض الدول العربية تحمل المسؤولية عن غزة لكنها رفضت



وكالات

صرح مصدر سياسي إسرائيلي رفيع، "للقناة السابعة العبرية"، مساء امس الإثنين، بأن حركة حماس تلقت ضربات قاسية، وأن الحكومة الإسرائيلية تنوي تقديم المزيد من الضربات لها في الوقت المناسب.

وقال المصدر السياسي، الذي لم تكشف القناة عن اسمه، إن الحكومة الإسرائيلية، تسعى للتوصل لوقف التظاهرات على الحدود، والهجمات الصاروخية على غلاف غزة.

وأضاف المصدر: "إسرائيل تعيش حالة ما بين التهدئة والتصعيد، ونخطط لتقديم المزيد من الضربات القاسية  لحماس بحسب الحاجة، وفي الوقت المناسب".

وأكد المصدر أن إسرائيل، لا تستخدم سياسية ضبط النفس أمام حماس بغزة، زاعماً بأن حماس "تلقت ضربة قاسية خلال الجرف الصامد، ولم تقم بإطلاق رصاصة واحدة بعد هذه الحملة".  

وتابع: "قد نضطر إلى تقديم ضربات قاسية لحركة حماس، ونخطط لذلك، والحكومة الإسرائيلية لا تتبع سياسة ضبط نفس أمام  حماس بغزة".

وكشف المصدر الإسرائيلي، أن إسرائيل طالبت من بعض الدول العربية تحمل المسؤولية عن غزة، ومؤكدا على أن هذه الدول رفضت هذا المقترح.

وبحسب المصدر، فإن رئيس الوزراء نتنياهو يريد وقف إطلاق الصواريخ والتهدئة لكنه غير قادر على فعل ذلك، وفي نفس الوقت، يرفض خيار الحرب على غزة في هذا التوقيت. 

ووفقا للمصدر، فإن مساعي التوصل الى اتفاقية التهدئة بين إسرائيل وحماس، انهارت تقريبا يوم الجمعة الماضية، بسبب التوتر والتصعيد الأخير.  

وختم بالقول: "نسعى لأن تؤدي سياساتنا إلى وقف التظاهرات على الحدود، ووقف إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة تجاه الغلاف، وتحقيق الهدوء، ولذلك علينا العمل على منع حدوث أزمات إنسانية بغزة، وحدوث انفجار يؤدي للحرب، وسنتعاون بذلك مع الأمم المتحدة ومصر".

#غزة #حماس #اسرائيل

أخبار ذات صلة

مصدر فلسطيني : الدول العربية تخفض تمويلها للسلطة باكثر من 50%

انس شديد وابو فارة في سجون الاحتلال - ارشيف

حماس تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة حياة الاسيرين ابو فارة وشديد

جامعة الدول العربية

جامعة الدول العربية تحذر: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل اعتداء صريح على الأمة العربية والمسلمين

فتح تحمل حماس المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء على أعضاء "الوطني"

امن - ارشيفية

مصدر يكشف ارتباط حل «ملف الأمن» بوصول وفد امني مختص من السلطة إلى غزة

حكومة الحمدلله

مصدر فلسطيني يكشف تفاصيل التعديل المرتقب في حكومة الحمد الله

الأكثر قراءة اليوم

حماس توجه رسالة لقطر والامارات وعُمان في اعقاب استشهاد 3 اطفال في غزة

شاهد.. ملكة جمال العرب: لو لم أكن جزائرية لاخترت أن أكون غزاوية فلسطينية

شهيد و80 إصابة في المسير البحري الـ 14 شمالي القطاع

دحلان يطالب بمراجعة اجراءات الاقتراب من السياج الفاصل خاصة للأطفال

ليبرمان: معظم وزراء الكابنيت لا يؤيدون توجيه ضربة لغزة

مقتل فتاتين سعوديتين بشكل مروع في الولايات المتحدة

"المركزي" يستكمل اليوم مناقشة تقرير "التنفيذية" ويبحث مسألة "حل التشريعي

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

ماهي رسالة حماس التي اغضبت الرئيس ودفعته للتهديد بعقوبات على غزة؟

الاحمد - ارشيف

الأحمد: لا يمكن للمصالحة أن تأتي قبل إنهاء الانقسام والشراكة مستحيل أن تأتي قبل الخلاص منه

"المجلس المركزي" يقرر إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الوطنية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال

نتننياهو وليبرمان - ارشيف

نتنياهو: نطمح في تهدئة بمساعدة مصر والامم المتحدة تمنع انهيار غزة انسانيا

ليبرمان يستبعد تحقيق تسوية مع المقاومة في قطاع غزة