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غوتيريش "يأسف" لاستشهاد 3 أطفال في غزة

الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 07:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش "يأسف" لاستشهاد 3 أطفال في غزة



غزة / سما /

 أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الإثنين، عن "الأسف" لاستشهاد 3 أطفال فلسطينيين، جراء قصف إسرائيلي استهدفهم مساء أمس، قرب الحدود الشرقية لجنوبي قطاع غزة.


جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.


وقال دوغريك إن "السيد غوتيريش يأسف لمقتل الأطفال الفلسطينيين الثلاثة أمس، ويؤكد أن تعريض حياة الأطفال للخطر هو أمر غير مقبول".

وأضاف: "يدعو الأمين العام جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراءات تعرض حياة الأطفال للخطر".

وأشار المتحدث أن المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، أعرب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" عن "التعاطف مع عائلات الأطفال الفلسطينيين الثلاثة الذين قتلوا نتيجة غارة جوية في غزة".

وقال المنسق الأممي الخاص، إن "تلك المآسي يجب تجنبها، والأطفال يجب تقديم الحماية لهم، وليس تعريضهم للعنف أو وضعهم في مرمى الخطر".
 

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