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ارتفاع على درجات الحرارة

الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 07:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع على درجات الحرارة



رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن يطرأ اليوم الثلاثاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً صباحاً، وليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا

وفي يوم غد الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً صباحاً، وليلاً ،وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا

وفي يوم الخميس لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا

وفي يوم الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ومعتدلاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا

وفي يوم السبت يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة

وستتراوح درجات الحرارة العظمى في مدينة القدس خلال هذه الفترة بين 21-25 درجة مئوية، والصغرى ما بين 15-17 درجة مئوية.
 

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