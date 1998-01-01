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واشنطن تدرس عددا من الخيارات للرد على مقتل خاشقجي

الإثنين 29 أكتوبر 2018 11:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تدرس عددا من الخيارات للرد على مقتل خاشقجي



وكالات

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن الولايات المتحدة تدرس عددا من الخيارات للرد على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بناء على تقرير قدمته مديرة المخابرات الأمريكية.

وقالت ساندرز، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين ردا على سؤال حول ما هي الخطوات التي ستتخذها الإدارة ضد السعودية على خلفية مقتل خاشقجي، إن "الإدارة تنظر في مختلف الخيارات وستعلن عن القرار المتخذ بشأن كيفية الرد على مقتل خاشقجي"، مضيفة أن ترامب التقى مديرة وكالة المخابرات المركزية الـ CIA، جينا هاسبل، الأسبوع الماضي لبحث قضية مقتل خاشقجي.

وكشفت الخارجية الأميركية، الجمعة الماضي، أن مديرة الـ CIA رفعت الخميس للرئيس ترامب تقريرها حول مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول.

وقالت الوزارة إن التقرير يتضمن "خلاصات هاسبل وتحليلاتها" التي استقتها خلال زيارتها إلى تركيا الأسبوع الماضي، لكنه امتنع عن الكشف عن فحوى التقرير.

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