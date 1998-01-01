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طهران: هاتف روحاني مراقب وتم التنصت عليه

الإثنين 29 أكتوبر 2018 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران: هاتف روحاني مراقب وتم التنصت عليه



طهران /وكالات/

 قال مسؤولون إيرانيون:" أن الهاتف المحمول للرئيس حسن روحاني كان مراقباً، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول من يقف خلف التنصت أو ما هي المعلومات التي ربما يكونوا قد حصلوا عليها."

ونقلت وكالة إسنا الإيرانية عن الجنرال غلام رضا جلالي، رئيس الوحدة المخولة بمكافحة التخريب في الجيش، قوله، إنه تبين أن هاتف روحاني مراقب "مؤخرا".

وأضاف رضا جلالي، أنه سيتم استبدال الهاتف ليحل محله هاتف أكثر أمنا، ولم يفصح عن مزيد من المعلومات.

وتحركت إيران لتعزيز قدراتها الإلكترونية في 2011 بعد أن دمر فيروس الكمبيوتر "ستكسنت" الآلاف من أجهزة الطرد المركزي ضمن برنامجها النووي المثير للجدل.

#روحاني #ايران #تنصت

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