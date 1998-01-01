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شاهد.. ملكة جمال العرب: لو لم أكن جزائرية لاخترت أن أكون غزاوية فلسطينية

الإثنين 29 أكتوبر 2018 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. ملكة جمال العرب: لو لم أكن جزائرية لاخترت أن أكون غزاوية فلسطينية



الجزائر /وكالات/

أكدت الجزائرية صابرين عوينا، ملكة جمال العرب 2018، إعتزازها وافتخارها بجزائريتها وجنسيتها، وساوت بين أمها والجزائر، قائلة: إن الجزائرين دائمًا يضعون أمهاتهم بكفه ووطنهم بالكفة الأخرى، ويوجد دائمًا مساواة ما بين الأم والوطن.

وتوجهت إحدى عضوات لجنة التحكيم، بتساؤل لصابرين، قائلة: إن لم جنسيتك جزائرية، فماهي الجنسية التي تختارينها، ولماذا؟

وردت ملكة الجمال: لو طُلب مني أن اختار جنسية أخرى لتُضاف إلى جنسيتي الأم "الجزائرية" لاخترت أن أكون بنت غزة.. لاخترت أن أكون بنت فلسطين.. لاخترت أن أكون من بلد العزة والكرامة.

من الجدير بالذكر، أنه تربط الجزائريين والفلسطينيين علاقة تاريخية، ويعتز دائمًا الفلسطينييون ويفتخرون بمحبة الجزائريين لهم، فيما الجزائريون يعتبرون أن النضال الفلسطيني، بمثابة امتداد تاريخي وطبيعي لثورتهم المجيدة

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