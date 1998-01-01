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الرئيس عباس: جاهزون لتعديل قانون الضمان بأي وقت وبأثر رجعي

الإثنين 29 أكتوبر 2018 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس: جاهزون لتعديل قانون الضمان بأي وقت وبأثر رجعي



رام الله/سما/

 أعلن الرئيس محمود عباس، استعداده لتعديل قانون الضمان الاجتماعي في أي وقت وبأثر رجعي.

وقال الرئيس خلال كلمة له في المجلس المركزي، المنعقد في رام الله اليوم، إن قانون الضمان يحمي العمال والعاملين والناس، وموجود في كل دول العالم.

وأضاف: إذا كان هناك خطأ في القانون جاهزون للتعديل في أي وقت، وقد أخبرت رئيس الوزراء بأننا نعدله بأثر رجعي.

وتابع الرئيس: هناك اجتماعات متواصلة بين الحكومة والمعترضين كلهم، وتدرس هذه الاعتراضات، واي منها يستوجب التعديل سنعدله والجميع يخرج راضٍ.

يأتي تصريح الرئيس، في وقت شهدت في مدينة رام الله، اليوم، مظاهرة حاشدة رافضة للقانون بصيغته الحالية وطالبت باسقاطه، كما أنه يأتي قبل أيام قليلة من بدء تطبيق القانون والمقرر في الأول من الشهر المقبل.

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