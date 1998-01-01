ليبرمان يستبعد تحقيق تسوية مع المقاومة في قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

استبعد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مساء الإثنين تحقيق تسوية مع المقاومة في قطاع غزة.

وذكر ليبرمان في كلمة ألقاها خلال اجتماع لكتلته البرلمانية، أنه "سيكون بالإمكان الوصول إلى الهدوء بعد توجيه ضربة عسكرية قاسية جدًا لحركة حماس"، قائلًا إن: "الجيش أعد الخطط لجميع السيناريوهات بهذا السياق".

ومع ذلك، لفت ليبرمان إلى أن موقفه بات موقف الأقلية في الكابينت، لأن غالبية أعضائه لا يميلون لعملية عسكرية في القطاع، بعدما عرض عليهم الجيش جميع الخطط المتعلقة بالتعامل العسكري مع غزة.

وقال إن من يقرر الذهاب نحو عملية عسكرية قد تتدحرج إلى حرب ليس وزير الجيش بل الكابينت، وبالتالي فقراره بهذا الخصوص يمثل الأقلية.

ومنذ أشهر تسعى أطراف دولية- أبرزها الأمم المتحدة ومصر- لعقد اتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة في غزة والاحتلال الإسرائيلي، يتمّ بموجبه رفع الحصار الخانق المفروض على القطاع منذ أكثر من 12 عامًا.