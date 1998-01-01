الحمد الله يصف جريمة الاحتلال بغزة بـ المروعة

رام الله/سما/

وصف رئيس الوزراء رامي الحمد الله اليوم الإثنين، جريمة الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبها يوم أمس بقتل الأطفال الثلاثة في قطاع غزة، بـ المروعة، قائلاً إنها تأتي في سياق حرب ممنهجة ومفتوحة ضد الشعب الفلسطيني وأطفاله وأرضه ومقدراته.

وشدد الحمد الله في بيان مقتضب له، على أنه لا ينبغي أن تمر، وأنه يجب أن تتحرك المؤسسات الدولية والحقوقية المختصة لمتابعة هذه الجرمية ما وصفها البشعة وملاحقة ومحاسبة قتلة أبناء شعبنا.

وطالب بتوفير الحماية لأطفال فلسطين كجزء من منظومة الحماية الدولية، التي” يجب أن يحظى بها الشعب الفلسطيني ككل، وكمقدمة لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير والخلاص التام من الاحتلال والاستيطان والجدار”.

وأضاف:” أن منظمات ودول المجتمع الدوليّ مطالبة اليوم، ودون أي تأخير أو مماطلة، بتفعيل وتطبيق قرار الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، الذي صوتت لصالحه أغلبية دول العالم، وذلك للجم العدوان الاسرائيليّ ووقف جرائمه وانتهاكاته واسعة النطاق، خاصة ضد أطفالنا الأبرياء، وضمان مساءلة ومحاسبة إسرائيل”.