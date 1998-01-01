جدول مباريات دوري جوال لكرة السلة‎ في المحافظات الجنويية

غزة / سما/

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن مباريات الأسبوع الثاني عشر من دوري جوال لكرة السلة في المحافظات الجنوبية, حيث ستقام الثلاثاء مباراة بين نادي خدمات البريج متصدر الدوري ونادي غزة الرياضي على أرض صالة سعد صايل بغزة, كما وينهي الاتحاد الأسبوع الحالي بمباراة نارية بين فريق جمعية الشبان المسيحية وفريق شباب البريج.

يذكر أن نادي خدمات البريج قد قدم أفضل النتائج خلال مرحلة الذهاب المنقضية حيث تمكن لاعبوه من تسجيل 950 نقطة في جميع مباريات مرحلة الذهاب من دوري جوال السلوي يليه ثاني الدوري حتى الآن فريق خدمات المغازي بمجموع نقاط 829 نقطة ثم فريق شباب البريج والذي نجح بتسجيل 704 نقطة .