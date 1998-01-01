استطلاع اسرائيلي: 51% يعارضون الدخول في مفاوضات تسوية مع حماس

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع جديد حول السياسة الخارجية الإسرائيلية لعام 2018، أن 51% من الإسرائيليين يعارضون الدخول في مفاوضات للتوصل إلى تسوية مع حماس.

ووفقا لموقع يديعوت أحرنوت، أظهر الاستطلاع أن 43 % من الإسرائيليين يعتقدون بضرورة العمل على تحسين الظروف المعيشية في قطاع غزة، في حين أظهر أن 50% من الإسرائيليين يعتقدون بضرورة الدخول في مفاوضات مع الفلسطينيين للتوصل إلى تسوية دائمة.

وأظهر الاستطلاع أن غالبية الإسرائيليين يعتقدون أنهم يدعمون تعزيز العلاقات مع الدول العربية واستئناف عملية السلام الفلسطينية والإسرائيلية، بالإضافة إلى أنهم يعتقدون بأن أهم دولتين عربيتين يجب على "إسرائيل" تعزيز التعاون معهما هم "إسرائيل" والسعودية.

كما أظهر الاستطلاع أن غالبية الإسرائيليين يعتقدون أن الاتحاد الأوربي هو خصم لـ"إسرائيل"، وليس صديقا لها، كما أظهر بأن 42 % من الإسرائيليين يدعمون تحسين العلاقات مع تركيا.