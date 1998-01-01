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الاحتلال يجرف 30 دونما واقتلاع 550 شجرة في بيت أولا

الإثنين 29 أكتوبر 2018 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجرف 30 دونما واقتلاع 550 شجرة في بيت أولا



الخليل/سما/

جرفت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، نحو 30 دونما واقتلعت ما يزيد عن 550 شجرة لوزيات وزيتون في منطقة القلمون -خربة خاروف - غرب بلدة بيت أولا غرب مدينة الخليل ، ودمرت سلاسل حجرية وأسيجة محيطة بالاراضي التي تم تدميرها.

وقال المزارع سليمان محمود سليمان العدم ان جرافات الاحتلال ، جرفت نحو 20 دونما من ارضه واقتلعت 350 شجرة لوزيات ، وهي المرة الثالثة التي يتم فيها تجريف ارضه واقتلاع اشجاره.

واضاف العدم " في العام 2006 تم تجريف ارضي من قبل الاحتلال وتدمير اشجار زيتون ولوزيات ، وفي العام 2016 تم ايضاً تجريف ارضي واليوم تم تجريفها للمرة الثالثة ، ولن ارحل عن ارضي وساعمل بكل جهودي لاعادة اعمار ما تم تدميره من قبل الاحتلال وزراعة ارضي".

واشار الى ان جاره حجازي محمد عبد الرحيم الاطرش قد تعرضه ارضه للتجريف حيث تم تجريف قرابة 10 دونمات مزروعة بما يزيد عن 200 شجرة زيتون.

وافاد عيسى العمله منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في بيت اولا ، ان عمليات التجريف باستخدام جرافات الاحتلال، طالت اراضي زراعة قام المزارعون باستصلاحها اضافة لآبار لجمع مياه الامطار وآبار قديمة.

واضاف العمله: "الاحتلال يطارد المزارعين ويضيق الخناق عليهم باستمرار بهدف اجبارهم على الرحيل عن اراضيهم".

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