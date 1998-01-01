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"المركزي" يستكمل اليوم مناقشة تقرير "التنفيذية" ويبحث مسألة "حل التشريعي

الإثنين 29 أكتوبر 2018 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المركزي" يستكمل اليوم مناقشة تقرير "التنفيذية" ويبحث مسألة "حل التشريعي



رام الله/سما/

قال عضو المجلس المركزي الفلسطيني عن حركة فتح عباس زكي إن المجلس المركزي سيستكمل في اجتماعه اليوم مناقشة تقرير اللجنة التنفيذية حول ما توصلت إليه من تنفيذ توصيات المجلس في جلسته بيناير المنصرم.

ويجتمع أعضاء المركزي لليوم الثاني في مدينة رام الله بالضفة الغربية استكمالًا لأعمال الدورة الثلاثين للمجلس، وسط مقاطعة أبرز فصائل منظمة التحرير كالجبهتين الشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية الفلسطينية، ومعارضة العديد من الفصائل وعلى رأسها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى معارضة شعبية واسعة.

وأضاف زكي  أنه سيتم بعد الانتهاء من الاستماع لتقرير اللجنة الخروج بقرارات بالإجماع بشأن تنفيذ توصيات وقرارات المجلس السابقة.

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