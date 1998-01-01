النائب العام يبحث سبل التعاون مع البعثة الأوروبية للمساعدة الحدودية

رام الله / سما /

بحث النائب العام المستشار أحمد براك مع خبيرة المعابر والحدود في الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية انتونيلا ديساندري، سبل وآليات التعاون والتنسيق بين الطرفين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين، بمشاركة خبير النيابة العامة في الشرطة الأوروبية أندريوس لاورسن، وحضور رئيس النيابة العامة رئيس إدارة التخطيط والسياسات في مكتب النائب العام خالد عواد، ورئيس نيابة العدل العليا والدستورية عبد الناصر أبو سمهدانة.

وقدم النائب العام شرحا حول تطلعات النيابة العامة المستقبلية في إطار الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة، والتحديات التي تواجهها، وتم التطرق إلى آليات التعاون والتنسيق، خاصة فيما يتعلق بتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في مجال الجمارك الحدودية، مثمنا دور الاتحاد الأوروبي في مساندة ودعم عمل النيابة العامة في فلسطين.