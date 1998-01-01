بلدية خان يونس تنظم ورشة عمل حول المخطط الهيكلي للمدينة

خانيونس / سما /

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة ورشة العمل الثانية المعنونة (كلنا معاً نحو مخطط هيكلي أفضل لمدينة خان يونس)، ولتتويج مخرجات العمل المتواصل على مدار عامين في إعداد وتحديث المخطط الهيكلي المعدل لمدينة خان يونس للأعوام 2018-2030 لمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة الرابط التالي: http://khanyounis.mun.ps/ar/news/details/21778

وشارك في الورشة رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، وعضوي المجلس البلدي د. أمين وافي، ود. محمـد معمر، ومدير الدائرة الفنية م. محمـد الفرا، ومجموعة من الخبراء والمختصين وممثلي نقابة المهندسين والنقابات المهنية والمهتمين وممثلي بلديات الجوار ولجان الأحياء في المدينة.

وفي بداية الورشة قدم م. الفرا نبذة عن المخطط الهيكلي ومسوغات تحديثه ومنها ضم منطقة المحررات لنفوذ المدينة والتي تمثل ثلث مساحة المدينة وكذلك المتغيرات الكبيرة في المدينة من حيث تغير استعمالات الأراضي في المخططات التفصيلية والتخصيصات ومشاريع الإسكان الجديدة (الوكالة - البراق - حمد - مشاريع مقاسم الموظفين .. الخ).

وفي كلمته أكد م. البطة على أهمية إعداد مخطط هيكلي محدث للمدينة خاصة أن آخر مخطط هيكلي مصادق للمدينة يعود للعام 2001، لوجود مخطط هيكلي للمدينة أعد وأودع عام 2006 ولم تكتمل إجراءات اعتماده، مبيناً أهمية المشاركة المجتمعية والمؤسساتية وشركاء العمل وذوي الاختصاص في إعداد المخطط وربطه بالخطة الاستراتيجية ومشاريعها.

واستعرض رئيس قسم التخطيط الحضري م. ياسين الأسطل من خلال عرض مصور أهمية المخطط المحدث كونه المخطط الهيكلي الاستراتيجي الأول للمدينة والذي تزامن إعداده مع إعداد الخطة الاستراتيجية لخان يونس ، كما تناول الأسطل عرض مخرجات الورشة الأولى وكيف أن المخطط بمسودته هذه قد أخذها بالاعتبار، ومن ثم عرض الأنشطة والفعاليات والإجراءات التي تمت في سبيل الوصول لهذه النسخة من المخطط سواء من ورش عمل أو زيارات تخصصية للجهات الحكومية الشريكة أو لقاءات مجتمعية والتي تناولت كل جزئية وكل قطاع من قطاعات العمل في المخطط الهيكلي وذلك بهدف التنسيق مع الشركاء وتبني مخطط هيكلي استراتيجي معدل يشمل تطلعات الجميع ويتم تبنيه من قبل المؤسسات الشريكة والعاملة مع بلدية خان يونس للنهضوض بالمدينة.

وبدورها قامت مسئول ملف تحديث المخطط الهيكلي م. سميرة الأستاذ بتقديم عرض توضيحي تناول المخطط الهيكلي القديم وتقييم ما تم تنفيذه منه واستعراض مراحل إعداد المخطط المعدل والدراسات المرتبطة به ومصادر المعلومات ومرجعيتها واستعراض المقترحات والمخرج النهائي للمخطط والتوصيات.

واختتمت الورشة بفتح باب النقاش والمداخلات للحضور لإثراء النقاش حيث قُدمت عدة مقترحات إضافية يمكن الاستفادة منها لتطوير العمل وقد عقب عليها السيد رئيس البلدية مؤكداً على تبنيها في المرحلة القادمة وفي تجويد العمل ولاستكمال اعتماد المخطط ونظامه حسب الأصول.