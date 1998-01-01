الاحتلال يقتلع 200 شجرة زيتون ويجرف 13 دونما في بيت أولا

الخليل / سما /

اقتلعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، 200 شجرة زيتون، وجرفت 13 دونما من أراضي المزارعين في بلدة بيت أولا غرب الخليل.

وقال مدير دائرة خدمات المزارعين في مديرية زراعة الخليل هاشم بدارين، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة خربة خاروف غرب بلدة بيت أولا، واقتلعت 200 شجرة زيتون مزروعة منذ عشر سنوات، ودمرت السياج والسلاسل المحيطة بالأرض المستهدفة.

وأوضح المزارع ومالك الاراض حجازي محمد الطرشان، أن قوات الاحتلال تنتهج سياسة التخريب واقتلاع الأشجار، وتحاول منع المزارعين من العمل في أراضيهم في هذه المنطقة القريبة من جدار التوسع العنصري تمهيدا للاستيلاء عليها.

وجرفت قوات الاحتلال للمرة الثانية على التوالي 13 دونما زراعية تعود ملكيتها للمزارع سليمان محمود العدم، وأزالت الأسلاك الشائكة التي تحيط بأرض المزارع حازم العملة.

وتتعرض المنطقة الغربية لبلدة بيت أولا لعمليات تجريف وهدم آبار واقتلاع مزروعات، بهدف التضييق على المواطنين وحملهم على الرحيل من أراضيهم المحاذية للمستوطنات.