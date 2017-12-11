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علق اضرابه عن الطعام.. الاحتلال يقرر الإفراج عن الشيخ خضر عدنان خلال أيام

الإثنين 29 أكتوبر 2018 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
علق اضرابه عن الطعام.. الاحتلال يقرر الإفراج عن الشيخ خضر عدنان خلال أيام



جنين / سما/

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الاثنين أن الأسير الشيخ خضر عدنان محمد موسى (40 عاماً) قد علق إضرابه المفتوح عن الطعام بعد أن أصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكما بالسجن الفعلي لمدة 12 شهرا وغرامة مالية بقيمة 1000 شيكل.

وكان الأسير الشيخ خضر عدنان قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 02/09/2018م، احتجاجا على اعتقال التعسفي اللامشروع، حيث اعتبر أن اعتقاله ولائحة الاتهام الموجهة إليه عبارة عن اعتقال إداري مبطن.

واعتبرت مؤسسة مهجة القدس أن تعليق الشيخ خضر عدنان لإضرابه بعد 58 يوما يعد انتصاراً جديداً يضاف إلى انتصارين كان قد حققهما سابقاً، وهو يمثل رمزاً نضالياً وجماهيرياً شعبياً، علما أنه بهذا الحكم القضائي الذي انتزعه لم يتبق سوى أيام ويتم الإفراج عنه.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ خضر عدنان بتاريخ 11/12/2017م، ووجهت له عدة تهم تحريضية، وهو من بلدة عرابة قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وهو مفجر معركة الإرادة معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري، وحقق انتصاراً نوعياً في إضرابين سابقين خاضهما في الأسر وتكللا برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية، وهو اليوم يخوض هذه المعركة منفرداً للمرة الثالثة على التوالي مطالباً بحقه المشروع في الحرية ورفضاً للاعتقال التعسفي.

#خضر عدنان #اضراب

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