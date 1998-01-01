"الصحة": 9 وفود طبية ستعمل في المستشفيات الحكومية الشهر المقبل

رام الله / سما /

أفادت وزارة الصحة أن 9 وفود طبية متخصصة تضم حوالي 41 متطوعا ما بين (طبيب و ممرض وأخصائي) سيعملون خلال شهر نوفمبر القادم في المستشفيات الحكومية بالضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن وحدة التعاون الدولي أجرت كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال هذه الفرق الطبية، وذلك بالتعاون مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين .

وأوضحت الوزارة أن الوفود الطبية مكونة من عدة تخصصات طبية وذلك من جنسيات مختلفة.

ومن بين الفرق التي ستزور المستشفيات الحكومية وستعمل بها خلال الشهر المقبل، فريق ايطالي في مجال الجراحة التجميلية والمناظير برئاسة الدكتور أندريا كاروبي اخصائي جراحة عامة ومناظير للبالغين، يرافقه الدكتور بيترو ماسي أخصائي جراحة التجميل، حيث سيعمل الوفد في مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس خلال الفترة ما بين الثاني إلى الخامس من الشهر المقبل، إضافة إلى فريق طبي إيطالي متخصص في جراحة أعصاب الأطفال برئاسة أخصائي جراحة الأعصاب الدكتور فيديركو موسى، يرافقه جراح أعصاب وأخصائي تخدير وممرضة عناية حثيثة، وسعيمل الفريق أيضاً في مستشفى رفيديا الحكومي في الفترة ما بين الثاني إلى التاسع من الشهر المقبل.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن مستشفى الخليل الحكومي سيستقبل فريق جراحة مسالك بولية للاطفال والبالغين برئاسة الدكتور باردلي إريكسون أخصائي مسالك بولية بالغين، يرافقه اخصائي مسالك بولية اطفال وأخصائي تخدير، و سيعمل هذا الفريق خلال الفترة ما بين الثاني إلى التاسع من الشهر المقبل، إضافة إلى فريق طبي ايطالي مختص بأمراض الغدة الدرقية برئاسة أخصائية الجراحة الدكتورة ميكاليا بيكولي، يرافقها جراح غدة درقية واخصائي غدد وأخصائي تخدير، حيث سيعمل الفريق خلال الفترة ما بين الثامن إلى الثالث عشر من الشهر المقبل.

وسيستقبل مجمع فلسطين الطبي برام الله فريقاً طبيباً إيطالياً متخصصاً بأمراض القلب التداخلية برئاسة الدكتور لويسي ستيفنيان أخصائي جراحة قلب أطفال، يرافقه أخصائيا قلب، وأخصائي تخدير وفني مضخة قلب، وسيكون عمل هذا الفريق في الفترة ما بين الأول إلى الثالث من الشهر المقبل، إضافة إلى فريق طبي إيطالي متخصص في جراحة القلب برئاسة أخصائي جراحة الأطفال الدكتور جيانكارلو كروبي، يرافقه فريق مكون من جراحي قلب اثنين وأخصائي قلب اطفال، واثنين من أخصائيي وفني مضخة واثنين من تمريض العناية المكثفة، وممرضتي تدليك، وسيعمل الفريق خلال الفترة ما بين 23 إلى 30 من الشهر المقبل.

كذلك سيستقبل مجمع فلسطين الطبي برام الله فريقا طبيا متخصصا في مجال جراحة اليد والجراحة التجميلية برئاسة الدكتور خاليكو زاهر يرافقه اخصائي تخدير وممرض، وسيعمل خلال الفترة ما بين 16 إلى 23 من الشهر المقبل.

وأضافت وزارة الصحة أن فريقاً برازيلياً مختصا بجراحة اليد، برئاسة أخصائي جراحة اليد الدكتور روي فيريرا، يرافقه أخصائي جراحة يد آخر وأخصائي تخدير سيعمل في مستشفى رفيديا في نابلس خلال الفترة ما بين 9 إلى 11 من الشهر المقبل، فيما سينتقل بعدها إلى مجمع فلسطين الطبي ليعمل فيه في الفترة ما بين 12 إلى 15 من الشهر المقبل، إضافة إلى فريق طبي فرنسي مختص في نفس المجال برئاسة البروفيسور كريستوف أوبيرلين يرافقه جراح يد آخر وأخصائي تخدير سيعمل في مستشفى جنين الحكومي خلال الفترة ما بين 28 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر.

ودعت الوزارة المهتمين بالاستفادة من خدمات هذه الفرق الطبية في مجالات اختصاصها مراجعة المستشفيات الحكومية المستضيفة المذكورة خلال ساعات الدوام الرسمي.

يذكر أن وزارة الصحة استضافت خلال الشهر الحالي تسعة فرق طبية مختصة في مجالات مختلفة ضمت 51 اختصاصياً، حيث توزع عملها على مختلف المشافي الحكومية بالضفة الغربية، وقامت بتشخيص المئات من الحالات و إجراء العشرات من العمليات المعقدة.