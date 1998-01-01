رئيس الكنيست: الرئيس البرازيلي الجديد حليفنا ووعد بنقل سفارة بلاده للقدس

القدس المحتلة/سما/

هنأ رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين الرئيس البرازيلي المنتخب خافيير بولسونارو لفوزه في الانتخابات الرئاسية والذي قال خلال حملته الانتخابية" إنه سينقل سفارة بلاده إلى القدس".

وقال إدلشتاين كما ذكر القناة 20 العبرية: "إن بولسونارو صديق حقيقي لإسرائيل.. إننا ننتظر زيارتك لإسرائيل.. وأتمنى لك نجاحاً كبيراً.

وأشارت القناة إلى أن إدلشتاين التقى مع بولسونارو في "إسرائيل" خلال عام 2016.

وقالت مصادر قريبة من الرئيس البرازيلي المنتخب خافيير بولسونارو الاثنين إنه يفكر في نقل سفارة بلاده الى القدس، وسينظر في ما إذا كان نقل السفارة سيساعد في "دفع السلام في الشرق الأوسط".

ونقل السفارة أحد وعود بولسونارو الانتخابية، إلى جانب الوعد بإغلاق التمثيل الفلسطيني في البرازيل.

وفاز بولسينارو من حزب اليمين الليلة الماضية بنسبة 55.2٪ من الأصوات، بينما حصل منافسه فرناندو حداد من اليسار الاشتراكي على نسبة 44.8٪، وكانت المنافسة في الجولة الثانية في الانتخابات.