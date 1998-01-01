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99% من مصادر المياه في غزة لا تتوافق مع المعايير العالمية ولا تصلح للشرب

الإثنين 29 أكتوبر 2018 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
99% من مصادر المياه في غزة لا تتوافق مع المعايير العالمية ولا تصلح للشرب



غزة / سما/

أظهرت نتائج دراسة أعدتها سلطة المياه أن 99% من مصادر المياه المستخرجة من المياه الجوفية في قطاع غزة من خلال آبار المياه التابعة للبلديات المختلفة ووكالة الغوث "أونروا" لا تتوافق نوعيتها مع معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب.

وأشارت الدراسة ذاتها الى أن مياه الشرب التي تضخ من قبل بلديات قطاع غزة للمواطن والبالغة عددها 25 بلدية موزعة على محافظات القطاع الى أن هذه المياه تستخدم فقط للأغراض المنزلية، بينما يحصل المواطن على مياه الشرب من خلال محطات تحلية المياه الجوفية الخاصة لافتة الى اعتماد الدراسة على احصاءات لعام 2017 حول كمية ونوعية هذه المياه.

وبينت أن مصادر مياه الشرب تشمل المياه التي تضخ من خلال آبار المياه التابعة للبلديات المختلفة بكمية إجمالية تقدر بنحو 79 مليون متر مكعب سنوياً بالإضافة إلى آبار مياه وكالة الغوث التي توفر كمية إجمالية تبلغ ثلاثة ملايين متر مكعب سنوياً، بالإضافة إلى المياه التي تورد إلى قطاع غزة من خلال شركة ميكروت الإسرائيلية بكمية إجمالية 11 مليون متر مكعب سنوياً.

ولفتت سلطة المياه الى أن الاحصاءات المتوفرة في هذه الدراسة تشير إلى أن إجمالي ما يصل المواطن من هذه المياه يقدر بحوالي 57 مليون متر مكعب سنوياً ما يعني أن متوسط كفاءة الشبكات تقدر بحوالي 67% وأن متوسط نصيب الفرد يقدر بحوالي 90 لترا للشخص يومياً، وهذا أقل بكثير مما أوصت به منظمة الصحة العالمية (100-150 لترا للشخص يومياً).

وأوصت الدراسة بضرورة تحسين كفاءة الشبكات وتقليل الفاقد من خلال تطوير الشبكات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتعدين عليها والإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفق الخطة التي وضعها السلطة لإدارة موارد المياه والتي تشمل مشاريع تحلية مياه البحر، وكذلك مشاريع معالجة المياه العادمة بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار، بهدف زيادة نصيب الفرد اليومي من المياه وتحسين نوعية مياه الشرب التي تصل المواطن وفق المعايير الدولية الخاصة بذلك. 

#مياه #غزة #ملوثة

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