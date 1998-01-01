الرئيس البرازيلي الجديد يعد بنقل سفارة بلاده إلى القدس

القدس المحتلة / سما /

قالت القناة السابعة العبرية إن الرئيس البرازيلي الجديد المنتخب ينوي نقل سفارة بلاده إلى القدس على خطى الولايات المتحدة وغواتيمالا.

وذكرت القناة بأن مصدر مقرب من الرئيس البرازيلي المنتخب خافيير بولسونارو أفاد بأن بولسونارو يريد كما وعد في الانتخابات نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس، وسيتم النظر في ذلك.

وأضاف المصدر أنه سيتم بحث المسألة في ضوء السؤال "هل ستساعد في دفع السلام في الشرق الأوسط؟".

وفاز مرشح أقصى اليمين بولسونارو على منافسه مرشح حزب العمال اليساري فرناندو حداد، إثر حصوله على نحو 55% من إجمالي الأصوات في جولة الإعادة بعد فرز نحو 95% من صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية البرازيلية.