جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الرئيس البرازيلي الجديد يعد بنقل سفارة بلاده إلى القدس

الإثنين 29 أكتوبر 2018 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس البرازيلي الجديد يعد بنقل سفارة بلاده إلى القدس



القدس المحتلة / سما /

قالت القناة السابعة العبرية إن الرئيس البرازيلي الجديد المنتخب ينوي نقل سفارة بلاده إلى القدس على خطى الولايات المتحدة وغواتيمالا.

وذكرت القناة بأن مصدر مقرب من الرئيس البرازيلي المنتخب خافيير بولسونارو أفاد بأن بولسونارو يريد كما وعد في الانتخابات نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس، وسيتم النظر في ذلك.

وأضاف المصدر أنه سيتم بحث المسألة في ضوء السؤال "هل ستساعد في دفع السلام في الشرق الأوسط؟".

وفاز مرشح أقصى اليمين بولسونارو على منافسه مرشح حزب العمال اليساري فرناندو حداد، إثر حصوله على نحو 55% من إجمالي الأصوات في جولة الإعادة بعد فرز نحو 95% من صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية البرازيلية.

أخبار ذات صلة

الجامعة العربية "مستاءة" بشأن نية الرئيس التشيكي نقل سفارة بلاده للقدس

الرئيس اللبنانى يتابع شكوى بلاده لمجلس الأمن ضد إسرائيل

وزير اسرائيلي يكشف موعد نقل سفارة أمريكا إلى القدس

علم غواتيمالا

محامي من "غواتيمالا" يطعن قضائيا بقرار بلاده نقل سفارتها إلى القدس

مايك بينيس نائب الرئيس الاميركي الجديد

من هو مايك بينيس المحافظ نائب الرئيس الاميركي الجديد؟

الرئيس بوتفليقة يظهر والسفير الفلسطيني الجديد بعد خروجه من المستشفى

الأكثر قراءة اليوم

صور ..استشهاد 3 اطفال في قصف طائرة اسرائيلية شمال خانيونس جنوب قطاع غزة

الرئيس: آن الأوان لتنفيذ القرارات بخصوص أميركا وإسرائيل وحماس لأنهم لم يتركوا مكانا للصلح

"إسرائيل" للرئيس عباس: لن نسمح لك بقطع الماء والكهرباء عن غزة

انخفاض على اسعار الوقود في اسرائيل

بالصور: وزيرة الرياضة "الإسرائيلية" تزور مسجد ابو ظبي بدعوة رسمية

الزعنون : القرارات التي سيتخذها المركزي لها تبعات كبيرة

خلفان يقارن التفاعل على مقتل خاشقجي والمبحوح

الأخبار الرئيسية

طلاب الأونروا

مسؤول بالأونروا: نقوم بإجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة المالية دون التأثير على الخدمات المقدمة للاجئين

تظاهرة

بمشاركة الآلاف .. تظاهرة ضخمة وسط رام الله ضد تطبيق "قانون الضمان"

الرئيس البرازيلي المنتخب خافيير بولسونارو لفوزه

رئيس الكنيست: الرئيس البرازيلي الجديد حليفنا ووعد بنقل سفارة بلاده للقدس

سرايا القدس - الجهاد الاسلامي

الجهاد الاسلامي : المقاومة سترد على جريمة قتل الاطفال

النخالة

النخالة : لم نطلق الصواريخ غضباً من مصر أو حماس بل التزاماً بالدفاع عن شعبنا