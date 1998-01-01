جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بمشاركة الآلاف .. تظاهرة ضخمة وسط رام الله ضد تطبيق "قانون الضمان"

الإثنين 29 أكتوبر 2018 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بمشاركة الآلاف .. تظاهرة ضخمة وسط رام الله ضد تطبيق "قانون الضمان"



رام الله / سما /

خرج آلاف المواطنين اليوم الإثنين، بتظاهرة وسط مدينة رام الله، رفضًا لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، الذي من المفترض أن يبدأ سريانه الفعلي اعتباراً من يوم الخميس المقبل.

ودعا "الحراك الفلسطيني الموحد لقانون ضمان اجتماعي عادل" إلى "نفير عام" واعتصام على دوار المنارة عند الـ 11 من صباح اليوم، للمطالبة بتأجيل تطبيق الضمان وفتح باب النقاش لتعديل بنود القانون قبل نفاذه، وإلغاء صفته الإلزامية.

من جهتها، أعلنت نقابة المحامين في بيان لها، في وقت سابق اليوم، أنها ستعلّق العمل أمام المحاكم والنيابات والمؤسسات اليوم، اعتبارًا من الـ10 صباحاً، للمشاركة في المسيرة، وذلك لإرساء قواعد قانون ضمان اجتماعي يحقق الحماية الاجتماعية للعمال في فلسطين

#الضمان الاجتماعي #رام الله #تظاهرة

أخبار ذات صلة

الحمد الله: لن نؤجل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي ومستعدون لتعديله

فتح

ثوري فتح يوصي بتأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي

كتلة فتح البرلمانية تبحث في رام الله قانون الضمان وحل التشريعي

مسيرة

الآلاف في رام الله يرفضون "صفقة القرن" ويدعمون أبو مازن

سرايا القدس - ارشيف

خان يونس: الآلاف يشيعون شهيدي "السرايا" .. و"الجهاد" يحمل الاحتلال تداعيات تصعيده*

الاحمد

الأحمد: لمسنا تجاوباً لبدء حوار بناء حول قانون الضمان الاجتماعي

الأكثر قراءة اليوم

صور ..استشهاد 3 اطفال في قصف طائرة اسرائيلية شمال خانيونس جنوب قطاع غزة

الرئيس: آن الأوان لتنفيذ القرارات بخصوص أميركا وإسرائيل وحماس لأنهم لم يتركوا مكانا للصلح

"إسرائيل" للرئيس عباس: لن نسمح لك بقطع الماء والكهرباء عن غزة

انخفاض على اسعار الوقود في اسرائيل

بالصور: وزيرة الرياضة "الإسرائيلية" تزور مسجد ابو ظبي بدعوة رسمية

الزعنون : القرارات التي سيتخذها المركزي لها تبعات كبيرة

خلفان يقارن التفاعل على مقتل خاشقجي والمبحوح

الأخبار الرئيسية

طلاب الأونروا

مسؤول بالأونروا: نقوم بإجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة المالية دون التأثير على الخدمات المقدمة للاجئين

الرئيس البرازيلي المنتخب خافيير بولسونارو لفوزه

رئيس الكنيست: الرئيس البرازيلي الجديد حليفنا ووعد بنقل سفارة بلاده للقدس

سرايا القدس - الجهاد الاسلامي

الجهاد الاسلامي : المقاومة سترد على جريمة قتل الاطفال

النخالة

النخالة : لم نطلق الصواريخ غضباً من مصر أو حماس بل التزاماً بالدفاع عن شعبنا

الشهداء الاطفال - ارشيف

صور ..استشهاد 3 اطفال في قصف طائرة اسرائيلية شمال خانيونس جنوب قطاع غزة