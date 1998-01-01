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سناب شات تفقد 2 مليون مستخدم في الربع الثالث من 2018

الإثنين 29 أكتوبر 2018 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سناب شات تفقد 2 مليون مستخدم في الربع الثالث من 2018



وكالات / سما /

كغيرها من الشبكات الاجتماعية، فإن سناب شات معرضة لزيادة أو فقدان مستخدميها في كل فترة من العام، وهو ما حصل معها لكن بنتائج سلبية، حيث فقدت الشركة 2 مليون مستخدم في الربع الثالث من العام الحالي 2018 مقارنة مع الربع السابق له.

وقالت الشركة في تقريرها المالي أن عدد المستخدمين النشطين على التطبيق حاليًا يبلغ 186 مليون مستخدم، فيما كان عدد المستخدمين النشطين في الربع الثاني 188 مليون مستخدم، وهو ما يوضح أن جاذبية التطبيق أصبحت أقل لعدد من المستخدمين لأسباب مختلفة مؤخرُا، بالرغم أن هذه النسبة ارتفعت مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بوجود 178 مليون مستخدم وقتها.

كانت الشركة قد عانت خلال الفترة السابقة من نسخ فيسبوك لمزايا تطبيقها على انستقرام، وفي الوقت الذي كانت الأخيرة تجذب متابعين الأولى بشكل مستمر، ظهرت مشكلة أخرى من سناب نفسها بسبب إعادة التصميم المتكرر للتطبيق والذي لاقى سخط كبير من المستخدمين.

وبالحديث عن العائدات، فقد استطاعت الشركة تحقيق 298$ مليون وبزيادة نحو 43% عن الربع الثالث في العام السابق، ونحو 14% عن الربع الثاني من العام الحالي.

وتعقيبًا على تراجع عدد المستخدمين في هذا الربع، تحدث مؤسس سناب شات ايفان شبيغل عن عمل شركته لإطلاق تطبيق خفيف، بحيث تصل خدمات التطبيق إلى دائرة أوسع من مستخدمي أندرويد، وهو الأمر الذي قامت به شركات مثل تويتر وفيسبوك خلال الفترة الأخيرة.

#سناب شات

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