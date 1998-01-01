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تبرعات إسلامية لذوي ضحايا هجوم كنيس "شجرة الحياة" في بنسلفانيا

الإثنين 29 أكتوبر 2018 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تبرعات إسلامية لذوي ضحايا هجوم كنيس "شجرة الحياة" في بنسلفانيا



نيويورك ـ وكالات -

جمعت حملة تبرعات أطلقتها مجموعتان مسلمتان أمريكيتان أكثر من ثمانين ألف دولار، للناجين وأقرباء أحد عشر يهوديا قتلوا في إطلاق للنار على كنيس في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وانطلقت الحملة عبر موقع "لونشغود" وحققت خلال ست ساعات هدفها في المرحلة الأولى وهو جمع 25 ألف دولار، ثم في المرحلة الثانية 50 ألف دولار خلال يوم واحد، فيما يسعى القائمون عليها إلى جمع مئة ألف دولار.

وأطلقت حملة التمويل التشاركية منظمتان غير ربحيتين لمسلمين أمريكيين هما "سيليبريت مرسي" و"أم-باور تشينج".

وقالت المنظمتان في بيان عنهما: "نرغب في الرد على الشر بالخير، كما يفرض إيماننا، وأن نرسل رسالة تعاطف قوية بالعمل".

وأضافتا: "بفضل هذه الحملة، نأمل في توجيه رسالة وحدة إلى اليهود والمسلمين: لا مكان لهذا النوع من الكراهية والعنف في أمريكا. نصلي من أجل عودة الشعور بالأمان والسلام إلى اليهود الأميركيين الذين روعهم بالتأكيد هذا الحادث".

وستستخدم الأموال لتلبية احتياجات الجرحى وذوي القتلى وتنظيم الجنازات.

وهاجم السبت الماضي مواطن أمريكي يدعى روبرت باورز (46 عاما) معبد "شجرة الحياة" أثناء صلوات السبت، وشرع في إطلاق النار على المصلين وهو يهتف "يجب أن يموت على كل اليهود".

وأسفر الهجوم عن مقتل 11 شخصا وإصابة 6 آخرين، 4 منهم من الشرطة.

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