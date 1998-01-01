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مقتل فتاتين سعوديتين بشكل مروع في الولايات المتحدة

الإثنين 29 أكتوبر 2018 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل فتاتين سعوديتين بشكل مروع في الولايات المتحدة



وكالات -

اعلنت الشرطة الأمريكية العثور على فتاتين سعودتين شقيقتين مقتولتين في ولاية نيويورك الأمريكية، فيما أكدت القنصلية السعودية في نيويورك، أنها تتابع مع السلطات المحلية تفاصيل الحادثة.

 وقالت الشرطة الأمريكية إنه تم العثور على جثتي السيدتين في نهر هدسون بولاية نيويورك الأمريكية يوم الأربعاء الماضي.

وذكرت الشرطة أنها عثرت على جثتي شقيقتين مقيدتين على شاطئ النهر في منطقة ريفرسايد بارك في نيويورك، إذ تجري التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث المروع للفتاتين.

وقالت الشرطة إن إحدى الضحيتين تبلغ من العمر 16 عاما والأخرى 22 عاما، وهما شقيقتان وتقيمان في فيرفاكس بولاية فيرجينيا.

وأضافت الشرطة أن المياه جرفت الجثتين إلى الشاطئ، وكانتا مقيدتين بشريط لاصق، ووجههما يلاصق بعضهما بعضا، وكانت الشقيقتان ترتديان ملابسهما بالكامل، دون ظهور أي علامة واضحة على وجود صدمات.

هذا وذكرت مصادر لقناة "CBS2" الأمريكية، أن الشرطة ترجح انتحار الفتاتين من خلال القفز من أعلى جسر جورج واشنطن.

المصدر: سبق

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