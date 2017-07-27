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قوات الاحتلال تعتقل الطفلتين الشقيقتين نسرين وأسيل أبو عكر

الإثنين 29 أكتوبر 2018 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى؛ أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الإثنين ابنتي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي فلسطين بسام عبد الرحمن أحمد أبو عكر (56 عاماً) من مخيم عايدة قضاء مدينة بيت لحم وهن الطفلتين نسرين وأسيل وذلك بعد اقتحام منزل العائلة.

وأكدت عائلة الطفلتين لمهجة القدس، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل الساعة الثانية والنصف فجراً بعد أن قامت بتفجير باب المنزل الخارجي مسببةً الخوف والهلع لأفراد العائلة، مضيفةً أن جنود جيش الاحتلال اعتقلوا الطفلتين نسرين وأسيل بحجة أنهن قمن بتهريب جوالات للأسرى داخل سجن عوفر أثناء زيارة والدهن الأسير المجاهد بسام أبو عكر المعتقل في السجن.

وعبرت عائلة الطفلتين عن بالغ قلقها لاعتقال ابنتيهم نسرين وأسيل، مطالبةً الجهات الحقوقية والرسمية بضرورة القيام بالإجراءات اللازمة للإفراج عنهن وإخلاء سبيلهن.

جدير بالذكر أن والد الطفلتين الأسير المجاهد بسام أبو عكر ولد بتاريخ 19/11/1962م؛ وهو متزوج وأب لسبعة أبناء؛ واعتقل سابقاً في سجون الاحتلال مرات عديدة حيث أمضى ما مجموعه عشرون عاماً، واعتقاله الحالي كان 27/07/2017م حيث وجهت له تهمة الانتماء والعضوية في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وصدر بحقه حكماً إلا أنه بعد انتهاء محكوميته حولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي.

#الاحتلال

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