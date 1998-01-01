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حماس توجه رسالة لقطر والامارات وعُمان في اعقاب استشهاد 3 اطفال في غزة

الإثنين 29 أكتوبر 2018 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس توجه رسالة لقطر والامارات وعُمان في اعقاب استشهاد 3 اطفال في غزة



غزة / سما /

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن استهداف الاحتلال للأطفال الثلاثة على الحدود الشرقية للقطاع مساء أمس، صورة من صور الإجرام والإرهاب الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تغريدة له عبر "تويتر"، "هذه الجريمة رسالة للذين يستقبلون الصهاينة القتلة ألا يلطخوا أيديهم بأيدي قتلة الأطفال".

وتشهد دولة الإمارات مشاركة علنية لوفد رياضي إسرائيلي في بطولة الجودو الدولية، كما تستضيف دولة قطر وفدًا رياضيًا إسرائيليًا مشاركًا في بطولة الجمباز الدولية، بينما استقلبت سلطنة عمان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزوجته في زيارة رسمية، في أفضح أشكال التطبيع مع الاحتلال التي تشهدها عدّة دول خليجية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مساء أمس، عن انتشال جثامين 3 أطفال ارتقوا بقصف إسرائيلي شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

والشهداء الثلاثة هم: خالد بسام سعيد 14 عامًا، وعبد الحميد أبو ظاهر ١٣ عامًا، ومحمد إبراهيم السطرى ١٣ عامًا.

#حماس #تطبيع #شهداء

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