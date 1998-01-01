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أكاديمي من غزة يفوز بجائزة "ربروت تشامبرز"

الإثنين 29 أكتوبر 2018 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أكاديمي من غزة يفوز بجائزة "ربروت تشامبرز"



غزة / سما /

توجت جمعية دراسات التنمية في جمهورية ايرلندا في اختتام أعمال مؤتمرها السنوي د. إبراهيم نتيل الأكاديمي الفلسطيني من قطاع غزة بجائزة روبرت تشامبرز السنوية المقدمة لأفضل بحث علمي أكاديمي.

وتقدم جمعية دراسات التنمية الإيرلندية جائزة "روبرت تشامبرز" السنوية بعد إخضاع الأوراق البحثية المقدمة في المؤتمر السنوي لعملية تدقيق من قبل لجنة محكمة مختصة تتألف من ثلاث أكاديميين خبراء في المجال.ويعمل حاليا د. نتيل محاضر بجامعة ستي دبلن في جمهورية إيرلندا ولديه العديد من المؤلفات والمشاركات الدولية في مجال التنمية وحل الصراعات والعلوم السياسية والعلاقات الدولية.

وتناول د. نتيل في بحثه الذي اختارته اللجنة المحكمة للجائزة حول نقذ وتحليل لعمل المنظمات الدولية وآلية تدخلها وعملها بخصوص انخراط النساء في مجال حل الصراعات والتنمية في كل من فلسطين وليبيا.

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