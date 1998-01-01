مناشدة عاجلةا لسيادة رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس

غزة / سما /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة .

فخامة الرئيس أعرض على أنظار كم حالة الزوجة /نجاح محمد عبد السلام ابو شاويش العمر خمسين عام سبق وأن أصيبت بجلطة دماغية فى الرياض عام ٢٠٠٧مما أفقدها النطق والكتابة ..وهى بالاساس مدرسه لغة انجليزية ..عدنا للوطن الآن منذ خمسة اعوام و منذ العام الماضي دخلت زوجتي فى غسيل كلوى ..منذ مايزيد عن ثلاثة شهور متواصلة تعرضت لعدة جلطات متسارعة نتيجة لعدم وجود خط وريدى داخلى لضعف فى الشرارين ..نتج عنة التهاب فى صمامات القلب وساءت حالتها ..وطلب تحويل عاجل جدا ولعدم حملها هوية تدخل مكتب الوزير حسين الشيخ وتيسرت حالتها.

الآن هى موجودة فى المشفى الاستشارى برام الله واكتشفوا بوجود فطريات فى الدم وبدأت بالاستجابة ..والرأى الطبى انها لتدخل العمليات وتركيب الصمامات والشريان الوريدى تحتاج على اكثر تقدير سته اسابيع وكما تعلمون فخامتكم ان الدخول والخروج من والى غزة امر صعب لا سيما وان زوجتي لا تحمل هوية برقم وطني .

نناشدكم سيادة الرئيس باصدار تعليماتكم لمعالى الوزير باستكمال العلاج في المستشفى لحين اجراء العملية ..لان والمريضة مكثت تسعين يوم متواصلة فى غزة وانهكت ..

وفقكم الله وسدد خطاكم ذخرا وسندا .

عن أسرتها

الزوج أسعد محمود جودة