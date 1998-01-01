جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

منظمة التحرير تطالب بالتحقيق في جريمة قتل الاطفال

الإثنين 29 أكتوبر 2018 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة التحرير تطالب بالتحقيق في جريمة قتل الاطفال



رام الله / سما /

طالبت منظمة التحرير الفلسطينية محكمة الجنايات الدولية بالمباشرة الفورية للتحقيق في الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق ثلاثة أطفال من قطاع غزة مساء أمس.

وقال عضو اللجنة التنفيذية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة أحمد التميمي، في بيان صدر، اليوم الاثنين، إن على المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية الخروج عن صمتهم تجاه الجرائم المتواصلة التي ينفذها جيش الاحتلال بأسلحة وغطاء أميركي.

وأضاف "إن استهداف الأطفال كان مقصودا ومتعمدا، وذلك جاء بعد تشخيصهم من قبل الطاقم الذي يدير الطائرة التي تتمتع بقدرات تكنولوجية عالية، بما يخالف الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأطفال في المنازعات المسلحة".

وتابع "إن ذلك يثبت زيف وكذب رواية الاحتلال التي زعمت بأنها استهدفت مجموعة كانت تزرع الألغام على حدود قطاع غزة".

وأشار التميمي إلى أن هذه الحقائق وغيرها حول هذه الجريمة لا تترك أي مبرر أو عذر لأي كان، ليبقى على صمته تجاه جرائم الاحتلال، والصمت على ذلك يعتبر مشاركة وغطاء للاحتلال المجرم ليواصل مجازره بحق الفلسطينيين.

يشار إلى أن جريمة الاحتلال أدت إلى استشهاد الأطفال: خالد بسام سعيد (13 عاما)، وعبد الحميد أبو ظاهر (13 عاما)، ومحمد إبراهيم السطري (13 عاما) وكلهم من وادي السلقا.

أخبار ذات صلة

البيت الابيض- ارشيف

البيت الأبيض يهدد باغلاق مقر منظمة التحرير في واشنطن

ارشيفية

وفد من منظمة التحرير يترأسه الأحمد يتوجه لدمشق اليوم

خالد مشعل

مشعل : منظمة التحرير مرجعيتنا والأجواء مناسبة لتحقيق المصالحة

الناطق باسم فتح

فتح : وثيقة حماس الجديده مطابقة لموقف منظمة التحرير في العام ٨٨

د. احمد يوسف

يوسف: حماس ستحترم إتفاقيات منظمة التحرير الفلسطينية مع اسرائيل

صورة

ماجد فرج يصل واشنطن لبحث أزمة اغلاق مكتب منظمة التحرير

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" للرئيس عباس: لن نسمح لك بقطع الماء والكهرباء عن غزة

انخفاض على اسعار الوقود في اسرائيل

"كوخافي" من فشل ذريع في غزة إلى رئيس أركان الجيش!

الزعنون : القرارات التي سيتخذها المركزي لها تبعات كبيرة

بالصور: وزيرة الرياضة "الإسرائيلية" تزور مسجد ابو ظبي بدعوة رسمية

أغرب "وأخطر" حب.. تستأصل جزءا من جسدها هدية لصديقها

خلفان يقارن التفاعل على مقتل خاشقجي والمبحوح

الأخبار الرئيسية

تظاهرة

بمشاركة الآلاف .. تظاهرة ضخمة وسط رام الله ضد تطبيق "قانون الضمان"

سرايا القدس - الجهاد الاسلامي

الجهاد الاسلامي : المقاومة سترد على جريمة قتل الاطفال

النخالة

النخالة : لم نطلق الصواريخ غضباً من مصر أو حماس بل التزاماً بالدفاع عن شعبنا

الشهداء الاطفال - ارشيف

صور المجزرة ..استشهاد 3 اطفال في قصف طائرة اسرائيلية شمال خانيونس جنوب قطاع غزة

المركزي

الرئيس: آن الأوان لتنفيذ القرارات بخصوص أميركا وإسرائيل وحماس لأنهم لم يتركوا مكانا للصلح