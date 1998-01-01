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دحلان يطالب بمراجعة اجراءات الاقتراب من السياج الفاصل خاصة للأطفال

الإثنين 29 أكتوبر 2018 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان يطالب بمراجعة اجراءات الاقتراب من السياج الفاصل خاصة للأطفال



القاهرة / وكالات /

طالب النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني د.محمد دحلان اليوم الاثنين، بوضع حد صارم بحمي أطفالنا من الاستهداف الإسرائيلي الإجرامي.

وقال دحلان عبر صفحته على  "فيسبوك"، إنّ "الاحتلال الإسرائيلي، اغتال الليلة، ثلاث من أجمل أطفالنا وهناك جدل عن مكان استهدافهم، حاولت قدر الإمكان تقصي حقيقة وسبب وجودهم قرب السياج الحدودي وتقريبا كل فصائل العمل الوطني والإسلامي أكدت عدم الزج بهؤلاء الأطفال الشهداء بأي عمل أو تكليف".

وأضاف، "لكن تلك الخلاصة العاجلة لا تنفي أو تقلل من مسؤوليتنا الجماعية بضرورة وضع حد صارم يحمي أطفالنا، من الاستهداف الإسرائيلي الإجرامي المتكرر".

وتوجه دحلان بدعوته، للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، لمراجعة إجراءات الاقتراب من المناطق الخطرة واعتماد وسائل وآليات فعالة خاصة للأطفال وكذلك لمن لا ضرورة لتواجدهم قريبا من المقتلة الإسرائيلية.

#دحلان #الاطفال #غزة

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