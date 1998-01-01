فتح: إسرائيل تقتل أطفالنا بدم بارد أمام صمت المجتمع الدولي

غزة / سما /

ادانت حركة فتح اليوم الاثنين، الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بقتل ثلاثة أطفال شرق دير البلح.

وأكدت الحركة في بيان للمتحدث باسمها الدكتور عاطف ابو سيف، أن دولة الاحتلال تواصل جرائمها بحق شعبنا الأعزل غير مكترثة بالقانون الدولي ولا باي شرعة أخلاقية ولا حقوقية.

وأضافت الحركة في بيانها، أن هذه الجرائم لهي استمرار لمسلسل الجرائم التي ترتكب منذ قرن من الزمن ضد شعبنا في محاولة لمحو وجوده عن أرضه مهد حلمه ومستقر امنياته.

وأوضحت، ان شعبنا العظيم الذي منح هذه الأرض شكلها واسمها باق هنا لن يرحل وان حقوقنا لن تضيع مهما فعلت دولة الاحتلال ومهما ارتكبت من مجازر.

وطالبت الحركة بضرورة استعادة الوحدة الوطنية لتمكين صمود شعبنا مؤكدة أن الانقسام البغيض سيظل عقبة كأداء تعيق نضالنا التحرري مؤكدة أن دماء الأطفال وهم يصعدون إلي العلى وانات جرحانا وعذابات أسرانا البواسل يجب أن تكون دافعا للبحث عن طرق الخلاص من هذا الانقسام.

كما طالبت، بتوفير حماية دولية لشعبنا مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي يشجع دولة الاحتلال على المضي قدما في جرائمها.