بالصور: وزيرة الرياضة "الإسرائيلية" تزور مسجد ابو ظبي بدعوة رسمية

القدس المحتلة / سما /

دعا مسؤولون اماراتيون وزير الثقافة والرياضة الاسرائيلية ميري ريجيف لزيارة رسمية لمسجد الشيخ زايد والذي يعتبر المكان الأكثر أهمية في البلاد التي تتم دعوة قادة العالم لزيارته.

وتتواجد الوزيرة الاسرائيلية رفقة فريق اسرائيلي يشارك في بطولة للجودو ، حيث لاقت تلك المشاركة معارضة شعبية عربية.



والوزير ريغيف هي أول شخصية إسرائيلية كبيرة توقع على سجل الزوار في المسجد، واختارت أن تفعل ذلك باللغة العبرية وهي ترتدي الزي التقليدي.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، صورًا تظهر الوزيرة الإسرائيلية داخل باحات مسجد زايد مرتدية الحجاب، وبرفقتها عدد من المسؤولين الإماراتيين.