مستوطنو غلاف غزة يتظاهرون في تل أبيب ضد استمرار التصعيد

القدس المحتلة / سما /

تظاهر عشرات المستوطنين من سكان غلاف قطاع غزة، وسط مدينة تل أبيب، ضد الحكومة الإسرائيلية، احتجاجاً على استمرار التصعيد وإطلاق الصواريخ من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف.

وذكر موقع "والا" العبري، أن المتظاهرين أغلقوا مفترق "السلام" وسط تل أبيب، ورددوا هتافاتٍ احتجاجية قائلين: "صواريخ القسام على سديروت مثل صواريخ القسام على تل أبيب.. دمنا ليس رخيص".

وقالت القناة 14 العبرية، إن المستوطنين فعّلوا خلال تظاهرتهم صافرات الإنذار في تل أبيب، تعبيراً منهم عن الحالة الأمنية الصعبة التي يعيشونها بسبب الصواريخ التي تُطلق من قطاع غزة.