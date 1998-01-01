سقوط طائرة ركاب إندونيسية تقل 188 شخصا

وكالات

أعلنت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا، اليوم الاثنين، أن طائرة ركاب تابعة لشركة "ليون أير" تحطمت في البحر أثناء رحلة من العاصمة جاكرتا إلى مدينة بانكال بينانج في جزيرة سومطرة.

وقال المتحدث باسم الوكالة يوسف لطيف في رسالة نصية عند سؤاله عن مصير الطائرة "تأكدنا أنها تحطمت".

ولفت المتحدث إلى فقدان الاتصال بالطائرة بعد 13 دقيقة من إقلاعها.



فيما أعلنت وزارة النقل الإندونيسية وفقا" لروسيا اليوم" أن الطائرة المنكوبة من طراز Boeing 737 وكانت تقل 188 شخصا بمن فيهم أفراد طاقمها.



وذكر مسؤول في الشرطة الإندونيسية، أن فرق الإنقاذ نجحت في العثور على حطام الطائرة والمتعلقات الشخصية للركاب على متنها.



وكانت إدارة الطيران المدني الإندونيسية، أعلنت في وقت سابق أن الرحلة التي تحمل رقم JT-610 اختفت من شاشات الرادار حوالي 6:20 صباحا بعيد إقلاعها من مطار جاكرتا في رحلة داخلية.

