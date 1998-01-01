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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة تطال فتاتين

الإثنين 29 أكتوبر 2018 07:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة تطال فتاتين



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، 17 مواطنًا على الأقل من الضفة الغربية.

وبحسب متابعة "القدس" فإن الاحتلال اعتقل الشابين إبراهيم عبد الجابر، وصالح عبد الجابر من جيوس قضاء قلقيلية.

وفي محافظة رام الله، اعتقل الاحتلال أحمد معين الريماوي، وعبد اللطيف عبد السلام الريماوي، من بلدة بيت ريما، وناصر مفيد، أمير عبد الخير، عبد الله حمدان، وصالح الماكن، من قرية دير أبو مشعل. وباسل زايد من مخيم قلنديا شمال القدس.

كما اعتقل الاحتلال ثلاثة شبّان من بلدة عناتا شرق القدس، وهم: محمد زكريا شيحة، وشادي ومحمود القواسمي.

وفي بيت لحم، قالت المصادر إن الاحتلال اعتقل الشقيقتيْن أسيل (14 عامًا) ونسرين (15 عامًا) من منزل والدهما الأسير بسّام أبو عكر. والشاب لؤي حابس العمور من منزله في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وقالت مصادر محليّة في الخليل، إنّ الاحتلال اعتقل الشابين عبد الحليم إبراهيم قفيشة (17 عامًا) ونور إبراهيم قفيشة (21 عامًا).

#الاحتلال #اعتقال #الضفة

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