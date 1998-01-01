حالة الطقس

رام الله / سما /

قال الراصد الجوي داوود الطروة أن درجات الحرارة ستستمر بالارتفاع بشكل طفيف خلال الأيام القادمة مع استمرار الأجواء مشمسة في مختلف المناطق الفلسطينية، واستمرار الرياح الشرقية الجافة التي تزيد الإحساس بالبرودة خاصة خلال ساعات الصباح والليل وفي أماكن الظل، وتعمل على إثارة الغبار والأتربة أحياناً.ويأتي ذلك نتيجة تأثر المنطقة بامتداد لمرتفع جوي يعمل على هذا الاستقرار وهذه الرياح التي تتأثر بها المنطقة في كل عام بفترات ومدة مختلفة، ولكن غالباً ما يتبعها تساقط للإمطار بعد انزياح المرتفع الجوي.





وستتراوح درجات الحرارة العظمى في مدينة القدس خلال الأيام القادمة ما بين 22-24 خلال ساعات النهار، وما بين 14-17 خلال ساعات الليل، وهي أدنى من المعدل لمثل هذه الفترة من العام.





وتوقع الراصد الجوي أن تستمر هذه الرياح بالتأثير على فلسطين حتى بداية الأسبوع القادم الذي من المتوقع أن تتأثر المنطقة خلاله بحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤدي لتساقط الأمطار من جديد فوق المدن الفلسطينية.

