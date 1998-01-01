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الحراك الوطني : الإعلان عن انطلاق المسير البحري الـ14 من ميناء غزة غداً

الأحد 28 أكتوبر 2018 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحراك الوطني : الإعلان عن انطلاق المسير البحري الـ14 من ميناء غزة غداً



غزة / سما/

أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن انطلاق المسير البحري الـ14 غدًا الاثنين باتجاه الحدود الشمالية لقطاع غزة، رفضًا للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظّمته هيئة الحراك بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بميناء غزة، إذ ستنطلق عشرات القوارب من شاطئ بلدة بيت لاهيا شمال القطاع الثالثة عصرًا يصاحبها جماهير حاشدة مؤازرة برًا.

وقال المتحدث باسم الهيئة بسام مناصرة:"نعلن عن انطلاق الحراك البحري 14 المعنون باسم "بحراكنا نسحق وعدهم المشؤوم"، صوب أقرب نقطة للحدود البحرية الشمالية، إذ تنطلق عديد القوارب الصغيرة محملة بالفئات المهمشة ترقب عودتها باتجاه قريبة هربيا أو زيكيم العسكري حاملة رسائلها السلمية باتجاه العالم".

وأضاف مناصرة، إن "غزة ما زالت  تتحدى الصعاب وتواجه المخاطر وتنتصر لفلسطين؛ لمواجهة أعتى قوى الشر وتدفع من حياة أبنائها ثمنًا لهذه الكرامة والعزة".

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