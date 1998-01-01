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كلاسيكو الأرض: برشلونة يلقن ريال مدريد هزيمة قاسية

الأحد 28 أكتوبر 2018 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
كلاسيكو الأرض: برشلونة يلقن ريال مدريد هزيمة قاسية



وكالات

ألحق فريق برشلونة هزيمة قاسية بغريمه التقليدي، ريال مدريد، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف للأخير، في المباراة التي استضافها مساء اليوم، الأحد، ضمن أحداث الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز الأهداف الخمسة لصالح الفريق الكاتالوني كل من اللاعبين فيليب كوتينيو، لويس سواريز (هاتريك) وأرتورو فيدال، وفي المقابل سجل هدف الفريق الملكي الوحيد اللاعب مارسيلو دا سيلفا.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 21 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ريال مدريد عند 14 نقطة وهو يحتل المركز التاسع عشر.

ونستعرض أمامكم فيما أبرز ما شهدته دقائق المباراة:

أحداث الشوط الأول:

دقيقة 8: لاعب ريال مدريد غاريث بيل يمرر كرة خطيرة إلى زميله بنزيمة داخل صندوق برشلونة إلا أن الأخير سدد كرة علت عارضة المرمى.

دقيقة 11: برشلونة يفتتح التسجيل بهدف من توقيع اللاعب فيليب كوتينيو.

دقيقة 13: لاعب ريال مدريد، بيل، يسدد كرة من خارج صندوق برشلونة لكنها وصلت سهلة بين يدي الحارس.

دقيقة 16: لاعب ريال مدريد، مارسيلو، يسدد كرة تصدى لها حارس مرمى برشلونة.

دقيقة 18: لاعب برشلونة، آرثر، يسدد كرة خطيرة لاقت تصديا بارعا من حارس مرمى ريال مدريد.

دقيقة 30: هدف ثاني لبرشلونة من ضربة جزاء نفذها اللاعب لويس سواريز بعد الاستعانة بتقنية الفيديو لأول مرة بتاريخ الكلاسيكو.

دقيقة 37: بطاقة صفراء للاعب برشلونة إيفان راكيتيتش.

دقيقة 38: بطاقة صفراء للاعب ريال مدريد ناتشو فيرنانديز.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 50: لاعب ريال مدريد، مارسيلو دا سيلفا، يقلص الفارق بهدف في شباك برشلونة.

دقيقة 53: بطاقة صفراء للاعب ريال مدريد غاريث بيل.

دقيقة 67: لاعب ريال مدريد، كريم بنزيمة، يفوت فرصة محققة للتسجيل بعدما سدد رأسية علت عارضة مرمى برشلونة.

دقيقة 74: هدف ثالث لبرشلونة من توقيع اللاعب لويس سواريز مجددا.

دقيقة 77: بطاقة صفراء للاعب برشلونة لويس سواريز.

دقيقة 82: لاعب برشلونة، سواريز، يحرز هدفه الشخصي الثالث "هاتريك" والرابع لصالح فريقه.

دقيقة 87: هدف خامس لبرشلونة عن طريق لاعبه أرتورو فيدال.

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